Namık Kemal 184. Doğum Gününde Anıldı

VATAN ve Hürriyet Şairi Namık Kemal, 184'üncü doğum gününde, dünyaya geldiği Tekirdağ'da törenle anıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile protokol üyeleri katıldı.
Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
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