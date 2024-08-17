Namık Kemal Zeybek: Can Atalay Meclis\'e alınmalı, Alpay Özalan dışarı atılmalı

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(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın Meclis'e alınması gerektiğini ifade ederek, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Meclis dışına atılması gerektiğini savundu.

Namık Kemal Zeybek, TBMM'de dün yaşananlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "TBMM Başkanlığının, Alpay Özalan'ın bu çirkin şiddet saldırısına binaen kendisine 'Kınama' cezası vermesinin rezaletin üzerini örtbas etme çabasından başka bir şey olmadığını" ifade etti. Zeybek, şu görüşlere yer verdi:

"Alpay Özalan, büyük bir suç işlemiştir. Yasalar bile kürsü dokunulmazlığına dokunmazken, AKP'li Özalan, kürsüde konuşan milletvekiline yumruklu saldırıda bulunmuştur. TBMM'de kürsüde konuşan milletvekiline yasalar bile dokunamazken, düzeni sağlamakla görevli İdare Amiri Alpay Özalan'ın, kürsüdeki milletvekiline yumruk atması büyük bir suçtur. Bu kişiyi Meclis'ten, Partiden atmazsa AKP de suç ortağı olacaktır. Gereği yapılmalıdır. Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına uymamak ise Anayasa suçudur. Türkiye bir hukuk devleti olacaksa öncelikle Anayasa'ya uyulmalıdır. TBMM, Can Atalay'ı içine almalı, Alpay Özalan'ı dışarı atmalıdır."