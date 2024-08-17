Namık Kemal Zeybek: Can Atalay Meclis'e alınmalı, Alpay Özalan dışarı atılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Namık Kemal Zeybek: Can Atalay Meclis'e alınmalı, Alpay Özalan dışarı atılmalı

Namık Kemal Zeybek: Can Atalay Meclis\'e alınmalı, Alpay Özalan dışarı atılmalı

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın Meclis'e alınması gerektiğini ifade ederek, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Meclis dışına atılması gerektiğini savundu.

17.08.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın Meclis'e alınması gerektiğini ifade ederek, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Meclis dışına atılması gerektiğini savundu.

Namık Kemal Zeybek, TBMM'de dün yaşananlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "TBMM Başkanlığının, Alpay Özalan'ın bu çirkin şiddet saldırısına binaen kendisine 'Kınama' cezası vermesinin rezaletin üzerini örtbas etme çabasından başka bir şey  olmadığını" ifade etti. Zeybek, şu görüşlere yer verdi:

"Alpay Özalan, büyük bir suç işlemiştir. Yasalar bile kürsü dokunulmazlığına dokunmazken, AKP'li Özalan, kürsüde konuşan milletvekiline yumruklu saldırıda bulunmuştur. TBMM'de kürsüde konuşan milletvekiline yasalar bile dokunamazken, düzeni sağlamakla görevli İdare Amiri Alpay Özalan'ın, kürsüdeki milletvekiline yumruk atması büyük bir suçtur. Bu kişiyi Meclis'ten, Partiden atmazsa AKP de suç ortağı olacaktır. Gereği yapılmalıdır. Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına uymamak ise Anayasa suçudur. Türkiye bir hukuk devleti olacaksa öncelikle Anayasa'ya uyulmalıdır. TBMM, Can Atalay'ı içine almalı, Alpay Özalan'ı dışarı atmalıdır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namık Kemal Zeybek: Can Atalay Meclis'e alınmalı, Alpay Özalan dışarı atılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
16:36 Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık
15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
23:46 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
23:28 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin
23:16 Maçın bile önüne geçti Galatasaray cephesinden Mauro Icardi’nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
22:19 Yozgat’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 18:41:31. #1.11#
SON DAKİKA: Namık Kemal Zeybek: Can Atalay Meclis'e alınmalı, Alpay Özalan dışarı atılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement