Namık Tan'dan Yalan İddialarına Yanıt
Namık Tan'dan Yalan İddialarına Yanıt

29.05.2026 10:01
CHP Milletvekili Tan, Tom Barrack iddialarını reddederek Paris'te toplantıda olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, kendisine yönelik "Tom Barracak'a giderek mutlak butlan kararıyla ilgili yardım istedi" iddiasına ilişkin, "Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris'te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye'ye dönüş yolundaydım" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, kendisine yönelik "Tom Barracak'a giderek mutlak butlan kararıyla ilgili yardım istedi" iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tan, şunları kaydetti:

"Böylesine bir yalanı fütursuzca söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Siz gündemde kalmak için yalan söylemekte herhangi bir sakınca görmüyor olabilirsiniz. Ancak bu ahlak dışı davranışınıza başkalarını alet edemezsiniz. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris'te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye'ye dönüş yolundaydım. Yurda döner dönmez 22 Mayıs Cuma günü acilen hastaneye yatırıldım ve Ankara Dünyagöz'de retina yırtılması kaynaklı ağır bir ameliyat geçirdim. O günden bu yana önce hastanede, şu anda da evde gözetim altındayım. Sizi şiddetle kınıyorum ve bu mecradan bu yalanınızla ilgili acilen tekzip ve özür talep ediyorum. Ayrıca her türlü hukuki hakkımı mahfuz tuttuğumu da bilmenizi istiyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Namık Tan, Politika, Güncel, Paris

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
