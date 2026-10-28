Namık Tan İsrail'de yeniden sandığa gidilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi - Son Dakika
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Namık Tan İsrail'de yeniden sandığa gidilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi

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Namık Tan İsrail\'de yeniden sandığa gidilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, İsrail'de koalisyon pazarlıklarının haftalarca süreceğini ve yeniden sandığa gidilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Tan, 120 sandalyeli Knesset'te Netanyahu blokunun 59, Arap partilerin 15 sandalye aldığını kaydetti.

(ANKARA)- YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, koalisyon pazarlıklarının haftalarca süreceği ve yeniden sandığa gidilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Tan, Arap partilerin anahtar konumda olduğunu ancak muhalefetin Arapların desteğini almakta tereddüt edeceğini ifade etti.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail seçimlerini ve olası hükümet senaryolarını değerlendirdi. Tan, şunları kaydetti:

"Geceyarısından sabaha 120 sandalyeli Knesset'te Netanyahu bloku 59, Eisenkot'un muhalefet bloku 46 ve muhalefete dışarıdan da olsa destek vereceklerini açıklayan Arap partiler 15 sandalye elde eder duruma geldi. Netanyahu'nun Likud partisi 25, Eisenkot'un Yaşar partisi ise 21 sandalye alıyor. Silahlı kuvvetler mensuplarının toplamın yüzde 10'una yaklaşan 600 bin dolayındaki oyunun sayımı ancak Perşembe günü tamamlanacak.

Bu durum, koalisyon pazarlıklarının haftalarca süreceğini, kuvvetle muhtemelen yeniden sandığa gidileceğini, Arap partilerin anahtar olduğunu ama Netanyahu'yu devirmek için zorunlu ve dışarıdan bile olsa muhalefetin Arapların desteğini almakta tereddüt edeceğini, Eisenkot da başbakan olsa İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve bölge politikalarında çok çarpıcı bir değişiklik olmayacağını, toplumdaki kutuplaşma, gerilim ve ikiye bölünmüşlüğün had safhaya çıktığını gösteriyor."

Kaynak: ANKA
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