Nancing Katliamı'nda Anma Töreni

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Çin'de, 2. Dünya Savaşı öncesindeki Japon işgali sırasında Nancing şehrindeki katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin idari merkezi olan şehirdeki Nancing Katliamı Kurbanları Anıtı'nda tören düzenlendi.

Yerel saatle 08.00'de anıtın bulunduğu meydanda bayraklar yarıya indirilirken, saat 10.01'de tüm şehirde sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı.

Meydandaki törende 80 kişilik öğrenci grubu Japonya ile Barış Deklarasyonu'nu yüksek sesle okurken, anıtın bulunduğu meydanda beyaz güvercinler uçuruldu.

Nancing Katliamı

Dönemin Çin Cumhuriyeti hükümetinin başkenti olan Nancing'in 1937'de Japon İmparatorluk Kara Kuvvetlerince işgali sırasında altı hafta süresince sivillere ve esir edilen askerlere yönelik katliamlar ve tecavüz olayları yaşanmıştı.

Tarihe "Nancing Katliamı" olarak geçen olaylarda uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin kaynaklarına göre ise 300 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesi, 2014 yılında aldığı kararla, 13 Aralık'ı, Nancing Katliamı kurbanları için Ulusal Anma Günü ilan etmişti.