Nancy Pelosi, Dalai Lama ile Hindistan'da buluştu - Son Dakika
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Nancy Pelosi, Dalai Lama ile Hindistan'da buluştu

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyetle Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalai Lama ile Hindistan'da bir araya geldi. Pelosi, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştirerek, Dalai Lama'nın mirasının uzun süre yaşayacağını ancak Şi Cinping'in unutulacağını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD heyetine Dalai Lama ile her türlü temastan kaçınma çağrısında bulunmuştu.

19.06.2024 20:11
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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyetle Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalai Lama ile Hindistan'da bir araya geldi.

Indiatoday sitesinin haberine göre, Pelosi ve beraberindeki heyet, Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentinde yaşayan Dalai Lama'yı evinde ziyaret etti.

Dalai Lama ile görüşmesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştiren Pelosi, "Kutsal Dalai Lama'nın mirası uzun süre yaşayacak ama Çin Devlet Başkanı, siz gitmiş olacaksınız ve kimse sizi iyi bir şekilde anmayacak." dedi.

Heyetin Dalai Lama ile görüşmesinden önce açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li heyete "Dalai Lama ile her türlü temastan kaçınma" çağrısında bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta Çin'in Dalai Lama ve diğer Tibetli liderlerle ilişkilerini düzeltmesi yönünde çağrıda bulunan "Tibet-Çin Anlaşmazlığının Çözümünün Desteklenmesi Yasasını" kabul etmişti.

Tibet'in statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliğiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunca yarı göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951'de imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştu.

Pekin yönetimi sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor.

Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını öne sürerek, sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçluyor. Dalai Lama ve destekçileri de Tibet'in tarihin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nancy Pelosi, Dalai Lama ile Hindistan'da buluştu - Son Dakika

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