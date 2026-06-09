Nanyuki'de Ebola Karantina Tesisi Protestosu - Son Dakika
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Nanyuki'de Ebola Karantina Tesisi Protestosu

Nanyuki\'de Ebola Karantina Tesisi Protestosu
09.06.2026 14:32
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Nanyuki'de kurulması planlanan Ebola karantina tesisine karşı protestolara polis müdahale etti.

Kenya'nın orta kesimindeki Nanyuki kentinde, Laikipia Hava Üssü'nde ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina tesisine karşı düzenlenen protestolara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yüzlerce kişi, Laikipia Hava Üssü'ndeki tesisin yapımını protesto etmek amacıyla Nanyuki kentinin merkezinde toplandı.

Göstericilerin tesise doğru yürümek istemesi üzerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, kent merkezindeki çok sayıda iş yeri faaliyetlerini durdurdu.

Laikipia Senatörü John Kinyua, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin inşasına başlanmadan önce yerel yöneticiler ve toplum temsilcilerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

Kinyua, ilçe yönetimi ve seçilmiş temsilcilerin projeden ancak inşaat çalışmalarının başlamasının ardından haberdar olduğunu ifade etti.

Bölge sakinleri ve yerel liderler, tesisin kamu güvenliği, turizm sektörü ve yerel ekonomiye zarar verebileceğini savunarak projeye karşı çıkmayı sürdüreceklerini açıkladı.

ABD'nin Kenya Büyükelçiliği ise daha önce yaptığı açıklamada, biyolojik izolasyon tesisinin çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını ve tesisin bölgedeki Ebola salgınına karşı yürütülen hazırlık çalışmalarının bir parçası olduğunu bildirmişti.

Ebola tesisi tartışmaları sürüyor

Kenya'da ABD vatandaşları için Ebola karantina merkezi kurulacağı yönündeki haberlerin ardından Nanyuki kentinde son haftalarda protestolar düzenlenmişti.

Nairobi merkezli Katiba Enstitüsünün açtığı dava üzerine Kenya Yüksek Mahkemesi, davanın esası görüşülene kadar ABD veya başka bir yabancı hükümetle bağlantılı herhangi bir Ebola karantina ya da tedavi tesisinin kurulmasını geçici olarak durdurmuştu.

Mahkeme ayrıca hükümete projeye ilişkin anlaşmaların kamuoyuna açıklanması talimatı vermişti.

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale ise hükümetin, Laikipia Hava Üssü'nde kurulması planlanan karantina tesisine ilişkin kamuoyunun görüşüne başvurmayacağını bildirmişti.

Tesise karşı daha önce düzenlenen gösteriler sırasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nanyuki'de Ebola Karantina Tesisi Protestosu - Son Dakika

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