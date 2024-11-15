Nara Park'ta Geyik Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Nara Park'ta Geyik Saldırıları Artıyor

Nara Park'ta geyiklerin saldırması sonucu yaralananların sayısı artarken, güvenlik önlemleri alınıyor.

15.11.2024 17:16
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Japonya'nın batısındaki Nara eyaletinde bulunan Nara Park'ta, kültürel varlık kapsamında korunan geyiklerin saldırması sonucu kaydedilen yaralanma vakalarında son dönemde artış olduğu bildirildi.

Japan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Nara Park'taki geyiklerin boynuzlarıyla saldırması sonucu yaralanan kişi sayısındaki artışa ilişkin açıklama yaptı.

Bu saldırılara uğrayarak yaralanan kişi sayısının önceki yıllara kıyasla arttığını aktaran yetkililer, sadece eylülde 35 vaka kaydedildiğini ve bunlardan 10'unun hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Nara Park'ta meydana gelen yaralanma vakalarındaki artışın "olağan dışı" olduğunu kaydeden yetkililer, erkek geyiklerin özellikle yılın belli dönemlerinde saldırganlaştığını ve yaralanmalardaki bu artışın parkta bu yıl 100 erkek geyik daha bulunmasıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, parkı ziyarete gelen turistlerin geyiklere dokunmasının da bu yaralanmalara neden olduğunu vurgulayarak, geyiklere "uygun mesafeden yaklaşılmasının" önemine dikkati çekti.

Eyalet hükümeti, güvenliği sağlamak amacıyla ağustos sonundan bu yana günde yaklaşık 10 ila 15 geyiğin boynuzlarını kesiyor.

Kaynak: AA

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