Narin Güran Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
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Narin Güran Boğularak Öldürüldü

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti, yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

17.09.2024 15:51
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(DİYARBAKIR) - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemede Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin'in cansız bedeninin otopsi işlemlerinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda 91 örnek alınmıştı. Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan incelemede, küçük Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Narin 21 Ağustos'ta kaybolmuştu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınamamış, ailesinin ihbarıyla arama çalışmaları başlatılmıştı.

Narin'in bulunması için 4 bin 656 personel, 23 dedektör köpek, 172 araç, 2 helikopter, 64 dron, 1 İHA, 5 yeraltı görüntüleme cihazı ile karadan ve havadan toplam 75 kilometrekare alan il Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 60 personel ile 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu ve 49 kilometre su kanalı aranıp, 51'i jandarma, 11'i polis bölgesi olmak üzere 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapılmıştı. Arama çalışmaları kapsamında 20 PTS noktası ile 137 kamera incelenmişti.

Narin, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de saat 08.45 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'ne iki kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş halde, ölü olarak bulunmuştu.

Narin'in cinayeti soruşturmasında aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve akrabalarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

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