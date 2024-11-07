Narin Güran Cinayeti Davasında Tanık İfadesi

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NEVZAT BAHTİYAR'IN EŞİ GAZAL BAHTİYAR DİNLENDİ

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan Gazal Bahtiyar, "Nevzat telefonla konuştuktan sonra çıktı. Yüksel, 'Benim kızım yoktur, kaçırdılar mı, öldürdüler mi, hanginiz kızımı götürdüyse getirsin' dedi. Eşimden hiç şüphelenmedim. Şüphelenseydim kendi elimle teslim ederdim. Ali Rıza Güran, Hasan Kaya'yı aramış. 'Gazal gelsin, kendi evinde yaşasın, bakarız' diye. 'Nevzat suçunu itiraf etsin' demiş. Cezaevi ziyaretine gittiğimizde Nevzat'a söyledik bu durumu. Salim'in üvey annesi geldi, 'Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak' dedi. Narin'in cansız bedeni daha bulunmamıştı. Niye tutuklanacak diye sordum. Daha sonra, 'Yok yok, ifadesi alınacak' dedi. Araba meselesinde de Nevzat 50 bin TL ödedi. Aralarında husumet olsaydı, oğlum onların evinde yapmazdı. Zaten jandarmalar onların evinden aldı oğlumu. Salim onu sırtından vurdu. O paradan sonra da bir sıkıntı olmadı. İkisi de birbirine 'Kardeşim' diyordu" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Ardından Yüksel Güran söz alarak, "Gazal peşimden gelip beni teselli ediyordu" dedi. Salim Güran ise "Ben Nevzat'a 'Kardeşim' demedim. 'Benim kocamı sırtından vurdu' dedi, açıklama yapsın" diye konuştu. Söz alan Enes Güran ise "Biz tepeye çıktığımızda Maşallah Güran'a seslendik. Hediye Güran yoktu yanımızda. Öyle bir olay olmadı" dedi.

Diyarbakır Barosu eski başkanı Nahit Eren de "15.08'de konuştuktan ne kadar süre sonra Nevzat araçla ayrıldı?" diye sorup, Ali Rıza Güran'ın teklifini anlatmasını istedi. Bunun üzerine Gazal Bahtiyar, "Konuştuğu gibi çıkmadı. Kaç dakika geçtiğini bilmiyorum. 'Çarıklı'ya gidecegim' dedi. Hasan Kaya geldi. Ali Rıza Güran benim için 'Köye gelsin, çocuklarıyla biz ona bakarız' dedi, kabul etmedim. Nevzat'a söyledik. Kabul etmediğini söyledi. Biz teselli için gidiyorduk. 'Aile toplantısı var kimse gelmesin' diyorlardı" diye konuştu.

Gazal Bahtiyar'ın ifadesinin ardından Mahkeme Başkanı, duruşmayı yarın sabah 09.00'a erteledi.

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,