Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişme

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde tutuklu amca Eğertutmaz Deresi'ne gitti.

31.10.2024 18:21
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İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın kaybolduğu günün gecesinde, tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ne geldiği tespit edildi.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulanan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin açılan dava dosyasında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesi saat 22.35'te cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ne geldiği tespit edildi. Dava dosyasındaki bilirkişi ve HTS analiz raporu kapsamında olay günü, bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiği tespit edildi. Yapılan incelemede, cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğu belirtildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 7 Kasım günü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

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