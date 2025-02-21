Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişme

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Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 14 Nisan'da görülecek.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak 6'sı tutuklu 12 sanık, 14 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.