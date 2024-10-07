Narin Güran Cinayeti sonrası Çocuklar Psikolojik Destek Alıyor - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti sonrası Çocuklar Psikolojik Destek Alıyor

Narin Güran Cinayeti sonrası Çocuklar Psikolojik Destek Alıyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti sonrası aileye psikolojik destek sağlanıyor, eğitimde devamsızlık tespit edildi.

07.10.2024 11:02
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da Narin Güran cinayetininin ardından oluşturulan Tavşantepe Özel Ekibi'nin köyde çalışmalarını tamamladığını, çalışmalar sonucu Narin'in kuzenlerinde korku ve kaygı belirlendiğini, bazılarının okula devamsızlık yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, kuzenlerin danışmanlık tedbirleriyle desteklenmesine yönelik yeni bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla psikologlar ve psikolojik danışmanlardan oluşturulan Bakanlık ekipleri, Narin'in köyündeki çalışmaları tamamladı. Ekipler, Tavşantepe Mahallesi'ndeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verdikleri hizmete ilişkin ön rapor hazırladı.

Ön raporun ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdi. Bunun üzerine çocukların psikolojik iyilik hallerinin arttırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu.

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Tavşantepe Özel Ekibi" köyde çalışma yürüttü. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile yapılan görüşmelerin ardından ilk bulgularda çocukların psikolojik durumlarına yönelik dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin'in kuzenlerinden bazılarının yaşanan olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi. Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların "toplumsal baskılardan dolayı eğitimlerine devam edemediklerini" belirttiğini kayıt altına aldı.

Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.

Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın yapılan psikolojik desteklerin ardından durumlarının şu an daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı değerlendirilmesine yer verildi.

Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, kuzenlerin danışmanlık tedbirleriyle desteklenmesine yönelik daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayeti sonrası Çocuklar Psikolojik Destek Alıyor - Son Dakika

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