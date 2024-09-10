Altun'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altun'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının sürdüğünü açıkladı. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dezenformasyonla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, cinayeti işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için yetkili kurumların titizlikle çalıştığını belirtti.

10.09.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığının konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürüttüğünü belirtti.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini vurgulayan Altun, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Narin'in canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini, yetkili kurum ve kişilerin görevlerini titizlikle sürdürdüğünü hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir. Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Dezenformasyon, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altun'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:29:16. #1.11#
SON DAKİKA: Altun'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement