Narin Güran Cinayetinde Cezanın Artırılması İstendi - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde Cezanın Artırılması İstendi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında savcı, Nevzat Bahtiyar için müebbet ceza istedi.

31.01.2025 15:29
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Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtılan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezanın mütalaaya aykırı olduğu için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın 28 Aralık günü görülen karar duruşmasında, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davaya ilişkin 23 Ocak günü açıkladığı 929 sayfalık gerekçeli karara yönelik Narin Güran cinayeti davasında duruşma savcısı, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itirazda bulundu.

Savcı, İstinaf Mahkemesi'ne sunduğu 3 sayfalık itiraz dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme" suçundan değil, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ceza alması gerektiğine işaret edildi. İtiraz dilekçesinde, Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının mütalaaya aykırı olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

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