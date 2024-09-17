Narin Güran cinayetinde yeni tutuklama

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Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi katil olarak onu seçmiş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Narin'in tutuklu amcasının eşi Hediye Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da cuma günü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hediye Güran, bu sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Burada, Narin Güran soruşturmasını yürüten savcılar tarafından sorguya alındı.

Savcılık sorgusunun ardından Hediye Güran, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.

Hediye Güran'ın da tutuklanmasıyla Narin'in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.