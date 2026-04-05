Narin Güran Davası: Bahtiyar Yeniden Yargılanacak

05.04.2026 15:30
Yargıtay, Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın cezasını bozarak yeniden yargılanmasını istiyor.

DİYARBAKIR'da, Narin Güran (8) cinayeti davasında 4,5 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek hakkındaki kararı bozduğu komşuları Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmasına yarın yeniden başlanacak.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran'ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025'te karar verildi. Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

YARGITAY BAHTİYAR'IN CEZASINI BOZDU, YENİDEN YARGILANMASI YARIN BAŞLAYACAK

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025'te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda yarın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.00'da yeniden hakim karşısına çıkacak. Adana Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bahtiyar'ın duruşmada bizzat hazır edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı
ABD’den İran’a tuhaf misilleme Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında ABD'den İran'a tuhaf misilleme! Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında

09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
