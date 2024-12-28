Narin Güran Davası'nda Adalet Kararı - Son Dakika
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Narin Güran Davası'nda Adalet Kararı

Bakan Tunç, Narin Güran cinayetinde verilen kararın önemine değindi ve adaletin tecellisini vurguladı.

28.12.2024 23:57
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da görülen Narin Güran davası kararına ilişkin, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir" dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan 4 sanık hakkında kararını verdi. Mahkeme, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç'un resmi X hesabındaki açıklaması şu şekilde:

"Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir.

Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir.

Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

"Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Davası'nda Adalet Kararı - Son Dakika

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