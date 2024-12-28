Narin Güran Davasında Mahkeme Devam Ediyor

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık anne Yüksel Güran'ın avukatları savunma yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın önceki gün başlayan ikinci duruşması devam ediyor.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, dosya üzerinde delilsiz senaryolar üretildiğini, masumiyet karinesine riayet edilmediğini ileri sürdü.

Demiroğlu, "Annenin yargılamadaki yerini henüz bulamadık. Bu dava dosyasında mevcut delillerle anneyi hangi noktaya koyacağız? Anne, kızını mı boğdu ya da oğlu bu eylemi gerçekleştirdi de onu mu koruyor? ya da Salim ve Nevzat'ı mı koruyor? Kayıp vakası olarak ilk ihbar aile fertlerinden Baran Güran'dan (ağabey) gitmemiş amca Salim Güran'dan gitmiştir. Salim Güran jandarmayı aradığında kayıp saatini 15.30 gibi söylemiştir." dedi.

"Nevzat, burada müvekkilimin iffetine dokundu. Salim ile müvekkilimin arasında bir ilişki olduğu senaryosu oluşturarak hareket etti" diyen Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar'ın beyanlarının maddi gerçeklerle örtüşmediğini öne sürdü.

"Cinayeti, aile dışında birisinin yaptığını düşünüyoruz"

Demiroğlu, şu beyanlarda bulundu.

"(Nevzat Bahtiyar) Narin'i konuşma bahanesiyle çağırdı ve götürüp ahırda bir eylemde bulundu. Daha sonra aracının görüldüğü Eğertutmaz Deresi'ne götürerek hızlıca cesetten kurtulmaya çalışmıştır. Hiçbir aile bu kadar kısa süre içiresinde cinayeti işleyip, cenazeyi kaybetme durumuna düşmez. Cinayeti, aile dışında birisinin yaptığını düşünüyoruz. Nevzat'ın cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Müvekkilimin somut olaya nasıl bir katkısı var, düşünemiyoruz. Sadece kadınların bir kavgası söz konusu. Basit bir tartışma, sanki bu cinayetin aile içinde olduğu ve gizlendiği söyleniyor. Yayınlarda 'Enes cinayeti, işledi anne onu koruyor' denildi. Bütün delilleri değerlendirdiğimizde anne Yüksel ile ilgili hiçbir delilin olmadığı, soyut senaryo ile vicdana aykırı karar olduğunu görüyoruz. Narin'imizi 4 kişinin birlikte karar alarak, bu eyleme iştirak ettiği garabetine biz nasıl inanacağız? Suça iştirak söz konusu değil. Anne Yüksel Güran'ın atılı suçu işlemediği gözetilerek beraatine karar verilmesini talep ederim."

"Bu dosyada müvekkilim hakkında ortak hakimiyet kurulamaz"

Avukat Furkan Çakır da Yüksel Güran'ın masum olduğunu savunarak, okul kamerasında Narin'in son olarak görüldüğü noktalardan birinin de Nevzat Bahtiyar'ın evinin yakınları olduğunu ileri sürdü.

Çakır, savunmasında şunları kaydetti:

"(Nevzat Bahtiyar) İtirafçı olduğunuzda beyanlarınızı değiştiremezsiniz. Nevzat'ın hukuki değerlendirmesi bellidir. Soruşturmada ve yargılamada bir acele var. Mütalaada Yüksel Güran yönünden eylemin olduğu bile belli değil. Müşterek fail ve iştirakten bahsediliyor. Ama hiçbir eylem yok. Bu dosyada müvekkilim hakkında ortak hakimiyet kurulamaz. Müvekkilim 'katılan' olarak dosyada yer alması gerekirken sanık kısmında yer alıyor. Kesin kanıya varılmadan hüküm kurulamaz. Müvekkilimin sanık kısmında yer almasını gerektirecek delil yok. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz."

"Yapılan iftiraların hepsi mesnetsizdir"

Avukat Doğuş Can Kurucu ise Yüksel Güran ve ailesinin hedef haline getirildiğini ileri sürerek, müvekkilinin evdeki halıları yıkadığı ve delilleri yok etmeye çalıştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığının belirlendiğini öne sürdü.

"Sürekli iftiralarla kamuoyunda algı yaratmaya çalışıldı. Yapılan iftiraların hepsi mesnetsizdir" diyen Kurucu, Yüksel Güran'ın beraat kararıyla tahliye edilmesini talep ettiğini belirtti.

Daha sonra duruşmaya bir süre ara verildi.