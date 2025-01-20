Narin Güran Davasında Tahliye İtirazı Reddedildi - Son Dakika
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Narin Güran Davasında Tahliye İtirazı Reddedildi

Narin Güran Davasında Tahliye İtirazı Reddedildi

Yüksel Güran'ın tahliye talebi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

20.01.2025 16:56
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(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayeti davasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Narin'in annesi Yüksel Güran'ın avukatının, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin tahliyesine yönelik yaptığı itiraz reddedildi.

Bağlar ilçesinde, 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan Narin'in annesi Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

Demircioğlu, itiraz dilekçisinde, müvekkili Yüksel Güran'ın mahkumiyetine ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmişse de kararın yerleşik içtihatlara ve yasaya açıkça aykırı olduğunu savunmuştu.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava tamamlanmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Kaynak: ANKA

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