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Narin Güran Davasında Yeni Gelişme

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 3 çocuk hakkında 'suçluyu kayırma' iddianamesi kabul edildi.

24.02.2025 16:51
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Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15), hakkında "suçluyu kayırma" ile ilgili hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nce kabul edildi. 3 çocuk, 20 Mart günü hakim karşısına çıkacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan üçüncü iddianame Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nce kabul edildi. Suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve Narin Güran cinayeti davasında yaklaşık 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen amca Salim Güran'ın işçisi R.A. (15), "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 3 çocuk 20 Mart günü mahkemeye çıkacak.

İddianameden

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, M.G. ve İ.K. adına müdafi atanması için görevlendirme isteminin kalemce yapılması istenerek, "SSÇ'ler arasında çıkar çatışması olması ihtimaline binaen ayrı ayrı müdafiler atanmasına, dava dışı yaşı büyük şahısların aynı olay kapsamında atılı suçu işledikleri iddiasıyla tanzim edilen iddianamenin Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiği ve iddianamenin kabulü kararı sonrasında, dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat karşısında aynı suçu işledikleri iddia edilen şahıslar hakkında çelişkili hükümler kurularak yargıya güvenin zedelenmesinin önlenmesi ve toplanacak olan delillerin tek bir mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hüküm birliği ve usul ekonomisi yönünden daha yararlı olacağı kanaatine varılması nedenleriyle, Çocuk Koruma Kanunu'nun 17/3. maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasına, duruşmanın bu nedenle 20 Mart 2025 günü saat 10.45'e bırakılmasına karar verildi" denildi.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: ANKA

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