Narin Güran'ın Cenazesi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin Güran'ın Cenazesi Bulundu

Narin Güran\'ın Cenazesi Bulundu

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Otopsi işlemleri sürerken, soruşturma makamı ve arama kurtarma ekipleri, gizlenme şekliyle belli bir kastla hareket edildiğini belirtti. Kesin ölüm sebebi otopsi sonrası açıklanacak.

08.09.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'SONRASINDA CENAZENİN ORAYA BIRAKILMA İHTİMALİ VAR'

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi işlemleri sürüyor. Adli Tıp Kurumu'na gelen Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, olayın aydınlatılması için gerekli mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "21 Ağustos'tan bugüne 19 gün geçti. Bu sabah saatlerinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şu an Narin'in otopsi işlemleri devam ediyor. Gerek 'Kasten insan öldürme', gerekse de 'Delillerin gizlenmesi ve karartılması' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Narin'in gerçek failinin ortaya konulması için gerekli mücadeleyi yürüteceğiz. Köy içerisinde ve çevresinde 19 gündür devam eden arama ve kurtarma çalışmaları esasında, bütünen köyün tamamının çevresinin tarandığı bize ifade edildi. Ancak bugün itibarıyla köyün hemen çevresinde bulunan bir dere yatağında cenazenin torba içerisinde gizlendiğini ve üzerine çalılıkların bırakıldığı noktasında bilgi geldi. Dere yatağında birden fazla kez arama faaliyetinin yürütüldüğü bilgisine sahibiz. Ancak bulunamamış olması tek başına arama faaliyetleri sırasında bulunamadığını değil, sonrasında da cenazenin oraya bırakılma ihtimalini ortaya koymaktadır" dedi.

'GİZLEME ŞEKLİ İLE BELLİ BİR KASTLA HAREKET EDİLMİŞ'

Narin'in kesin ölüm sebebinin henüz açıklanmadığını belirten Özdemir, "Bir bütünen bakıldığında planlayarak, tasarlayarak, delilleri gizleyerek, delillerin karartılmasını sağlayarak, cenazenin bulunmasına engel olmak kastıyla, bilinciyle hareket edildiğini, soruşturma makamının, arama kurtarma ekiplerinin doğrudan Narin'in canlı veya cansız bedenine ulaşılmasının engellenmesini amaçlandığını bize göstermektedir. Gizlenme şekli ile bakıldığında, belli bir kastla hareket edildiğini bizlere gösteriyor. Otopsi işlemleri devam ediyor. Tamamlandıktan sonra kesin ölüm sebebine ilişkin bilgi verilecek. Bu bilgi hepimiz açısından maddi gerçeği ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Adli Tıp, 3-sayfa, Güncel, Otopsi, Bağlar, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran'ın Cenazesi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın Cenazesi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement