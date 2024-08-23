Narin Güran'ın kaybolması - Son Dakika
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Narin Güran'ın kaybolması

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

23.08.2024 20:19
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HALA: NARİN'İN GİDİŞİ OLDU, GELİŞİ OLMADI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın halası Azize Kaya, okulun güvenlik kamerasına baktıklarında sadece yukarı çıktığını, ondan sonra herhangi bir iz bulamadıklarını söyleyerek, "Narin, annesine aç olduğunu, yemek yedikten sonra kursa gideceğini, oradan da Mersin'den tatilden dönen amcasını özlediğini, ziyarete gideceği söyleyince annesi yemek verip gönderdi. Narin'in gidişi oldu, gelişi olmadı. Okulun güvenlik kameralarına baktıklarında Narin, yukarı çıktıktan sonra hiçbir iz yok. O terlik Narin'in değil. Numaralar farklı çıktı. Narin akıllı, iyi ve küçük bir kızdır. Kimseye zararı olmayan bir kızdır. Herkesin desteği var. Herkes onu arıyor. Allah herkesten razı olsun. Devletimizden razı olsun. İnsanlar Narin'i bulsunlar ne isteseler vereceğiz. Sadece bunu istiyoruz. Bir anne ve babanın ciğerini yakmasınlar" dedi.

'DEVLETİMİZ 2 GÜNDÜR NARİN İÇİN SEFERBER OLMUŞ'

Babaanne Süheyla Güran ise güvenlik güçlerinin her şeyi yaptığını fakat Narin'in hala bulunamadığını belirterek, "Narin'in bulunması için dünyayı önümüze almışız. Biz kızımızı çok istiyoruz. Devletimiz 2 gündür Narin için seferber olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Devlet şu ana kadar her şey yaptı ama hala kızımızı göremedik" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Narin Güran\'ın kaybolması
Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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