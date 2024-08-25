Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor

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Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yapılan arama çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Baba Arif Güran, kızının son görüntülerinin incelendiğini ve iki patika yolundan birini takip ettiğini belirtti. Anne Yüksel Güran ise kızının geri getirilmesi için yalvararak, acısını dile getirdi. Arama çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

25.08.2024 21:52
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BABA GÜRAN: GÖRÜNTÜLERDEN SONRA NARİN'İN GİDEBİLECEĞİ İKİ PATİKA YOL VAR

Narin Güran'ın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra yöneldiği patika yol takip edilince, tepede bulunan iki patika yoldan birinden gittiği değerlendiriliyor. Birinci yol evlerinin de olduğu ve ilerisinde araçların da geçtiği yol, ikinci patika yol ise Kur'an kursunun olduğu camiye doğru giden yol. Baba Arif Güran, kızının en son görüntüsünün 21 Ağustos'ta ilkokulun güvenlik kamerasına saat 15.15'teki görüntüler olduğunu belirterek, "Bizim imamın söylediği gibi 15.05 gibi kurstan çıkıyor. Saat 15.15'te patika yolda kızlardan ayrılıyor ve yukarıya geliyor. Mesafe yaklaşık 80 metre. Normal yaşayan bir vatandaşız. Milyarder veya fabrikatör değiliz, fidyeciler gelip kızımı kaçırsın. Çocuklar, tepeye kadar geldiğini söylüyorlar. Ondan sonra onlar da eve gidiyor. Saat 17.00 veya 18.00 gibi annesi diğer çocuklarına Narin'i getirmelerini söylüyor. Kardeşleri arıyor ve Narin'i bulamıyor. Narin'in kullandığı sadece iki yol var. Camiye gittiği zaman 2 patika yolu var. Amcasının evine giderken de kullandığı yol da okul yoludur. Evin etrafında 10-1 5 tane hane var. Okul zamanında öğrenciler bu patika yolu kullanıyor. Dönseydi zaten okulun kamerasına takılacaktı. Bizim tarafımızda bir yol daha var. Bunlar araç yoludur. Oradan mı gitti geri mi geldi kimse bilmiyor. Sadece gerçek görgü tanığı bizim imamdır. İmamın da söylediği kelime doğrudur. Saat 15.05'te kurstan çıkıyor. 15.15'te burada kameraya giriyor. Bizim o tarafla işimiz bitiyor. 15.15'ten sonra kızımız kayıp ve yer yarıldı içine girdi. Hiçbir şeyini bulamıyoruz. Ne terliğini, ne tokasını bulamıyoruz. Yeter ki kızımız bulunsun. Dün zaten köyde jandarma tarafından büyük bir operasyon yapıldı. Biz hepimiz akrabayız ve yabancı kimse yok. Yaklaşık 80 ev arandı. Artık bir şey var mı yok mu onu ancak jandarma bilir. Bize herhangi bir şey söylenmedi. Şu an ben kendi telefonuma bile cevap veremiyorum. Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapattım. Gerçek bir haber gelse bile bana ulaşamıyorlar. Ama ben şu an telefonumu kullanamıyorum" dedi.

'BENİ KIZIMA HASRET BIRAKMASINLAR'

Anne Yüksel Güran ise "Aslan gibi 5 ağabeyi var. Bana söyledi, ağabeylerim okumadı ama ben okuyacağım. Bırakmadılar kızım okusun. Narin okumayı çok istiyordu. Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Kim almışsa kızımı geri getirsin. Bir kızım var. O da Narin'dir. Beni kızıma hasret bırakmasınlar. Benim acım çoktur. 5 gündür neler çektiğimi biliyor musunuz? Ben size ne yaptım? Kimse yok ayağına tutunayım. Kimse yok kapısını çalayım. Eğer bilseydim onun kapısını çalar yakasını tutardım. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Ayağına yalvarıyorum, kızımı devletin bir kapısına bırak. Ne istiyorsan sana veririm. Senden davacı olmayacağım ve peşine düşmeyeceğim. Sen taştan olmamışsın mutlaka bir ailen var ve bir ana seni doğurmuş. Şimdi kızımın cesedi burada olsaydı 'çok şükür' diyecektim" diye konuştu.

KARADAN VE HAVADAN ARAMA DEVAM EDİYOR

Narin'i bulmak için dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerince mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirildi. AFAD ekipleri sulama kanalında, mahallenin çevresinde ve tarlalarda arama çalışmasını sürdürdü. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yapmaya devam ederken, içinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın da bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde uçuş gerçekleştirerek, çalışmalara destek verdi.

Narin Güran\'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: DHA

3-sayfa, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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