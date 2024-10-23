Narin Gürün Cinayeti İddianamesi Kabul Edildi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Gürün cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak. İddianamede, 4 kişi hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamade, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu tutuklu 4 şüpheli hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Davanın şüphelileri 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.