Narin İçin 13 Bin Kulaç - Son Dakika
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Narin İçin 13 Bin Kulaç

Yüzücü Hadi Katkat ve Hasan Heke, Narin Güran için Yusufeli Barajı'nda adalet çağrısı yaptı.

15.09.2024 11:39
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1) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJINDA 'NARİN' İÇİN 13 BİN KULAÇ ATTILAR

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde profesyonel yüzücü Hadi Katkat (59) ile Hasan Heke (71), Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran (8) için Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda yaklaşık 13 bin kulaç attı. Çocuk cinayetlerinin son bulmasını isteyen ikili, barajın bir kıyısından diğer kıyısına yüzüp, 'Narin kızımız için adalet istiyoruz' yazılı pankart açtı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi üzdü. İstanbul'dan Yusufeli ilçesinde gelen profesyonel yüzücü Hadi Katkat ile Hasan Heke, Türkiye'yi sarsan cinayetin aydınlatılıp, çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla ülkenin en yüksek barajı olan Yusufeli Baraj Gölü'nde kulaç attı. Türk bayrağı logolu tişörtleriyle barajın serin sularına kendilerini bırakan yüzücüler, yaklaşık 13 bin kulaç attı. Katkat ve Heke, barajın bir kıyısından diğer kıyısına yüzerek, 'Narin kızımız için adalet istiyoruz' yazılı pankart açıp, çocuk cinayetlerinin son bulmasını istedi.

'NARİN KIZIMIZ İÇİN KULAÇ ATTIK'

Çocuk cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak için İstanbul'dan Artvin'e gelen Hadi Katkat, "Diyarbakır'da katledilen Narin kızımın anısına Yusufeli Barajı'nda kulaç attık. Narin kızımız için adalet istiyorum" diye konuştu.

'BURADA YÜZMEMİZİN ANLAMI ÇOK ÖNEMLİ'

Hasan Heke de "Bugün hayatımın dönüm noktalarından birini yaşıyorum. Dünyanın pek çok yerinde yüzmüş biriyim. Açık deniz yüzücüsüyüm. Bugün burada yüzmemizin anlamı benim için çok önemli. Diyarbakır'da hunharca katledilen Narin kızımızın katillerinin en ağır cezayı alacaklarından şüphemiz yoktur. Narin için adalet istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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