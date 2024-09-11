Narin İçin Aşure ve Döner İzdihamı

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Narin için helva ve döner dağıtımı izdihama dönüştü

Diyarbakır'da öldürülen Narin anısına 500 helva ve döner Adanalılara dağıtıldı

ADANA - Adana'da bir grup esnaf, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in anısına dua edip helva ve döner dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'unca gününde Eğertutmaz Deresinde bulundu. Güran'ın cinayeti ülkede infial oluştururken Adana'da da bir grup esnaf merkez Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

Helva ve döner dağıtıldı

Esnaflar, yaklaşık 500 helva ve döneri vatandaşlara 'Narin için dua edin. O bizim meleğimizdi' diyerek dağıttı. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu.

"Allah mekanını cennet eylesin"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan esnaflardan Mehmet İkram Taş, "Bu olay bizleri çok üzdü. Narin için ne yapabiliriz diye düşündük ve onun hayrına helva ve döner dağıttık. Allah onun mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle olaylar ülkemizde yaşanmasın" dedi.

"Helva kavurup dağıttık"

Esnaflardan Ali Can Halme ise Narin için çok üzüldüklerini belirterek, "Böyle projelerimiz devam edecek. Narin başta olmak üzere aslında bütün öldürülen çocuklar için buradayız. Bizde helva kavurup dağıttık. Alan herkes bir dua etse yeter" diye konuştu.

Helva ve döner alan vatandaşlardan Metin Demir, "Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bunu yapan kişi insan olamaz" diyerek tepki gösterdi.