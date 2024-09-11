Narin İçin Aşure ve Döner İzdihamı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin İçin Aşure ve Döner İzdihamı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısını yaşatmak için Adana'da bir grup esnaf, yaklaşık 500 helva ve döner dağıttı. Dağıtım sırasında oluşan izdiham, etkinliğin duygu dolu atmosferini yansıttı. Esnaflar, Narin için dua ederek hayır işlediklerini ifade ettiler.

11.09.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin için helva ve döner dağıtımı izdihama dönüştü

Diyarbakır'da öldürülen Narin anısına 500 helva ve döner Adanalılara dağıtıldı

ADANA - Adana'da bir grup esnaf, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in anısına dua edip helva ve döner dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'unca gününde Eğertutmaz Deresinde bulundu. Güran'ın cinayeti ülkede infial oluştururken Adana'da da bir grup esnaf merkez Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

Helva ve döner dağıtıldı

Esnaflar, yaklaşık 500 helva ve döneri vatandaşlara 'Narin için dua edin. O bizim meleğimizdi' diyerek dağıttı. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu.

"Allah mekanını cennet eylesin"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan esnaflardan Mehmet İkram Taş, "Bu olay bizleri çok üzdü. Narin için ne yapabiliriz diye düşündük ve onun hayrına helva ve döner dağıttık. Allah onun mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle olaylar ülkemizde yaşanmasın" dedi.

"Helva kavurup dağıttık"

Esnaflardan Ali Can Halme ise Narin için çok üzüldüklerini belirterek, "Böyle projelerimiz devam edecek. Narin başta olmak üzere aslında bütün öldürülen çocuklar için buradayız. Bizde helva kavurup dağıttık. Alan herkes bir dua etse yeter" diye konuştu.

Helva ve döner alan vatandaşlardan Metin Demir, "Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bunu yapan kişi insan olamaz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin İçin Aşure ve Döner İzdihamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
15:40 Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti
15:39 Konya’da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 10:57:11. #1.13#
SON DAKİKA: Narin İçin Aşure ve Döner İzdihamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement