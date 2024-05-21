NARKOÇELİK-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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NARKOÇELİK-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-18' operasyonlarında 1 Ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 Milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

21.05.2024 10:13
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcıları ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-18" operasyonlarında; 1 Ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 Milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-18" operasyonun ayrıntılarını duyurdu. Yerlikaya, zehir tacirlerini ve sokak satıcılarını temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

17 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 210 ekip ve 865 Jandarma personelinin katılımıyla; Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat olmak üzere 17 ilde "NARKOÇELİK-18" operasyonları düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 380 bin adet uyuşturucu hap, 9 kg eroin, 6 kg kubar esrar ile muhtelif miktarda metamfetamin, kokain ve bonzai ele geçirildi. 40 sokak satıcısı yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 15 milyon 836 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Beş sokak satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 719 kg toz esrar, 120 kg kubar esrar ve 57 bin 500 adet kök kenevir ele geçirildi. İki zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18,5 kg eroin ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 73 sokak satıcısı yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Bir kg kubar esrar, 408 gr metamfetamin ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap, skunk ve toz esrar ele geçirildi. 11 sokak satıcısı yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai, skunk, kenevir tohumu ve metamfetamin ele geçirildi. 103 sokak satıcısı yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda; 12.5 Lt sıvı metamfetamin ele geçirildi. Dört zehir taciri yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg kubar esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 900 gr eroin ile 142 kg uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10,5 kg toz esrar ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai ve kenevir ele geçirildi. 24 sokak satıcısı yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda skunk ve kök kenevir ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bir sokak satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 6,5 kg toz esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 2 bin 751 adet uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda kokain ele geçirildi. Bir zehir taciri yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; muhtelif miktarda esrar ve kök kenevir ele geçirildi. İki zehir taciri yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; muhtelif miktarda bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Üç zehir taciri yakalandı.

NARKOÇELİK-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Jandarma, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NARKOÇELİK-18 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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