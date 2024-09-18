Narkoçelik-39 Operasyonu: 293 Gözaltı - Son Dakika
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Narkoçelik-39 Operasyonu: 293 Gözaltı

44 ilde düzenlenen operasyonlarda 470 kg uyuşturucu ve 4.9 milyon hap ele geçirildi.

18.09.2024 08:47
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"Narkoçelik-39" operasyonlarında 293 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ilde "Narkoçelik-39"operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 293 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, illere göre operasyonların detaylarını da paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narkoçelik-39 Operasyonu: 293 Gözaltı - Son Dakika

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