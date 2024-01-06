'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu imalat ve ticaretinin önlenmesine yönelik 'Narkogüç-42' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpek görev aldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalanırken; çeşitli miktar ve cinslerde 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.