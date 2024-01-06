 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, 'Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek' dedi.

\'Narkogüç-42\' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı
06.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 09:51
Abone Ol

'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu imalat ve ticaretinin önlenmesine yönelik 'Narkogüç-42' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpek görev aldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalanırken; çeşitli miktar ve cinslerde 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Narkotik, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı - Son Dakika


09:30
Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46
46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32
Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25
Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22
Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19
İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23
Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı

Son Dakika
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32 Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25 Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22 Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19 İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23 Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 10:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: 'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement