Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan'da Konser Verdi - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan'da Konser Verdi

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verdi. Başkan Erman Uzun, Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını ve Cumhuriyet çocukları yetiştireceklerini söyledi.

24.04.2024 11:55  Güncelleme: 12:09
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verdi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Türkiye Cumhuriyeti gençleri olarak Ata'mızın emanetine ilelebet sahip çıkacağız ve bizden sonra da onun eserine sahip çıkacak Cumhuriyet çocukları yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi'nin fırsat eşitliği yaratmak, çocuklara sanatı sevdirmek ve dünya çapında müzisyenleri Türkiye'ye kazandırmak için hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan konseriyle sanatseverlerden bir kez daha tam not aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü kuruluş yıl dönümünde Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan çocuklar, notalara bu kez kendileri için hayat verdi.

Başkan Uzun ile ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konser, Narlıderelilere yaklaşık 2 saat boyunca müzik ziyafeti sundu. Ender Ünal ve Cüneyt Deniz'in orkestra eğitmenliğini üstlendiği Çocuk Senfoni Orkestrası, seslendirdikleri marşlarla İzmirli vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatırken, klasik batı müziği ve film müzikleri eserlerini başarıyla icra etti.

Konser sonrasında öğrencileri ve hocaları tebrik için sahneye çıkan Uzun, şunları söyledi:

"Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestra'mızın konserinde sizlerle olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu harika birlikteliğin ortaya çıkmasında büyük bir emeği olan önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Ali Engin'e teşekkür ediyorum. Hocalarımızı, velilerimizi ve tabii ki her biri Cumhuriyet aşkıyla büyüyen orkestramızın her bir ferdini tebrik ediyorum. Bugün burada yüzünü batıya dönmüş Cumhuriyet çocukları ile birlikteysek, bugün 32 yaşında bir Türk genci sizlerin karşısında Belediye Başkanı olarak durabiliyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarına borçluyuz. Bizlere laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni miras bıraktıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti gençleri olarak Atamızın emanetine ilelebet sahip çıkacağız ve bizden sonra da onun eserine sahip çıkacak Cumhuriyet çocukları yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizler daha yaşanılabilir, yüzünü Batı'ya dönmüş, çocuklarımızın yatağa aç girmediği, çocuk işçilerin, çocuk gelinlerin olmadığı bir Türkiye için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM'nin kuruluşunun 104'üncü yılı ve çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan'da Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan'da Konser Verdi - Son Dakika
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