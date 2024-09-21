Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında belediyede görevli memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Narlıdere Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İki yıllık süreci kapsayan sözleşmeye imzayı, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar attı. Toplantıya sendika temsilcileri de katıldı.

"Her zaman emekten ve emekçiden yanayız"

Başkan Uzun, "Belediyemizin imkanları çerçevesinde Narlıdere'miz için mesai harcayan arkadaşlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman emekten ve emekçiden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın alın terinin hakkını koruduğumuz sözleşmemiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Murat Bekar ise Uzun'a teşekkür ederek, "Toplu sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyoruz. Üyelerimizin haklarını korumak ve daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.