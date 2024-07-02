Narlıdere Belediyesi Lanzarote Sözleşmesi'ne İmza Atıyor - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi Lanzarote Sözleşmesi'ne İmza Atıyor

Narlıdere Belediyesi, çocuklara yönelik cinsel suçları önlemek ve mücadele etmek amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi'ne imza atıyor. Belediye, sözleşme kapsamında çocuklara yönelik cinsel istismarı önleyecek çalışmalar gerçekleştirecek.

02.07.2024 10:31  Güncelleme: 11:45
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, çocuklara yönelik cinsel suçları önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi'ne imza atıyor. Narlıdere Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle önemli bir karar aldığını belirten Başkan Erman Uzun, "Çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel suçların ortadan kaldırılması için toplumun tüm kesimlerinin etkin rol aldığı, çok paydaşlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Biz de Narlıdere Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek, çocuklarla yönelik suçlarla mücadelemizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Erman Uzun'un başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Narlıdere Belediyesi'nin Lanzarote Sözleşmesi olarak da bilinen, Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne imza atması kararı alındı. Narlıdere Belediyesi taraf olacağı sözleşmeyle; çocuğa yönelik cinsel istismarı önleyecek, mağdur çocukların haklarını koruyacak ve cinsel istismara karşı farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirmeyi taahhüt etmiş olacak. Belediye, sözleşme kapsamında ayrıca toplumsal bilinci artıracak kampanyalar gerçekleştirecek.

Uzun: "Çocuklar geleceğimiz"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçen kararla Lanzarote Sözleşmesi'ne imza atacaklarını ifade ederek, "Çocuklar geleceğimiz, yarınlarımız için en büyük güvencemiz. Çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel suçların ortadan kaldırılması için toplumun tüm kesimlerinin etkin rol aldığı, çok paydaşlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Biz de kamusal sorumluluğumuzun farkındayız ve Narlıdere Belediyesi olarak üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile aile odaklı, çocukları ve gençleri koruyan çalışmalarımızı daha da güçlendirecek, kamu kurumlarımız ve STK'larla iş birliği içinde olacağız. Belediye bünyesinde kuracağımız mekanizmalar ve ilgili meclis komisyonlarımızla çocuk dostu hizmetlerin geliştirilmesi için üzerimize düşeni en etkin bir şekilde yerine getireceğiz" diye konuştu.

"Çok üzgünüz"

30 Haziran Pazar günü Torbalı'da yaşanan patlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Başkan Erman Uzun, "Çok üzgünüz. Patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Umarız, bir daha böyle bir olayı yaşamayız" dedi. Başkan Erman Uzun, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarının da giderek arttığını hatırlatarak, "Her sene aynı şeyleri üzülerek söylemek zorunda kalıyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Madımak mesajı

Başkan Erman Uzun, toplantıda 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan Madımak katliamına da değindi. Laikliğe karşı yapılan saldırıyı asla unutmayacaklarını ifade eden Başkan Erman Uzun, "Bundan 31 yıl önce yaşanan saldırıda hayatını kaybeden aydınlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet ilelebet yaşasın diye mücadele edeceğiz. Onlar da bu mücadelede sembol olarak yaşamaya devam edecekler" dedi.

Lanzarote Sözleşmesi

25 Ekim 2007 yılında İspanya'nın Lanzarote Adası'nda, Avrupa Konseyi Üye Devletleri ile diğer bazı devletler arasında imzalanan Lanzarote Sözleşmesi, tam adıyla "Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olarak biliniyor. Lanzarote Sözleşmesi; çocukların cinsel istismara ve sömürüye karşı korunması için alınacak önlemleri, tedbirleri, cezai yaptırımları, destekleri ve işbirliği adımlarını içeren en önemli uluslararası belge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: ANKA

Avrupa Konseyi, Narlıdere, Çocuk, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi Lanzarote Sözleşmesi'ne İmza Atıyor - Son Dakika

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