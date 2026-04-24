Narlıdere Belediyesi, Narista Kahve Büfeleri'nin Yeni Halkasını Tarihi Yukarıköy'de Hizmete Açtı

(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, Narista'nın yeni şubesi Tarihi Yukarıköy'de hizmete açtı. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Mazeret üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Narista Hayat, Narlıdere'mize, İzmir'imize hayırlı olsun" dedi.

Narlıdere Belediyesi, Narista Kahve Büfeleri'nin yeni halkası olan Narista Hayat'ı, Tarihi Yukarıköy'de hizmete açtı. Açılış törenine, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Sefa Dönmez ve Selami Ergül, önceki dönem Narlıdere ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, STK'lerin ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde, Narlıdere Belediyesi'nin hizmete aldığı sosyal tesisleri şu ana kadar ziyaret eden vatandaşların sayısı da açıklandı. Verilere göre, Çamtepe ve Ilıca Emekliler Lokalleri'ni 181 bin 500, Sahilevleri ve Park Orman Narista Kahve Büfeleri'ni 121 bin, Kent Lokantası'nı ise 56 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

"Mazeret üretmiyoruz, iş üretiyoruz"

Belediye Başkanı Erman Uzun, Tarihi Yukarıköy'e Narista Hayat'ı kazandırmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Komşularımızın ve İzmirlilerin Narlıdere'mizde uygun fiyatla sosyalleşebilmesi, gençlerimizin yabancı zincir markalarına fahiş fiyatlar ödenmesinin önüne geçmek ve Yukarıköyümüzü bir cazibe merkezi haline getirmek için böyle bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Komşularımızın parasını, yine komşularımız için mahallelerimizde hizmet alanlarına dönüştürüyoruz. Sözün özü; mazeret üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Narista Hayat, Narlıdere'mize, İzmir'imize hayırlı olsun. Güle güle kullanın" diye konuştu.

"Yine Pir Sultan'da bir Narista Kafe açacağız"

Narlıdere Belediyesi olarak Emekliler Lokali Ilıca ve Çamtepe şubelerini, Narista Sahilevleri'ni, Narista Park Orman'ı ve Kent Lokantası'nı hayata geçirdiklerini belirten Uzun, "Bu tesislerimizin sayısı artacak. Limanreis Mahallemizin sahil hattını yenileyecek ve güzel bir sosyal tesis kazandıracağız. Huzur Mahallemize Emekliler Lokali, Çatalkaya Mahallemize Kent Berberi açacağız. Ilıca Mahallemizin metro çıkışa yine uluslararası kahve zincirleri ile yarışacak bir Narista kazandıracak, 2. İnönü Mahallemizde Narista Panorama'yı açacağız" ifadelerini kullandı. Her yaştan vatandaşa hizmet verecek tesislere yenilerini ekleyeceklerini vurgulayan Uzun, "Pir Sultan Abdal Parkımızda bir oyuncak kütüphanesi açacak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızı istediği oyuncaklarla buluşturacağız. Yine Pir Sultan'da bir Narista Kafe açacağız. ve tüm Narlıdere'nin heyecanla beklediği Narbel Düğün Salonu'nu Pir Sultan'da açarak Narlıderemizin hafızalarında yer alan Pir Sultan Abdal Parkı'nı yeniden canlandıracağız" dedi.

"Kentimizin sokaklarını yenilemeyi sürdüreceğiz"

Sınırlı kaynaklarla sosyal tesislerin yanı sıra birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Sema Sokak ve Gazeteci Fevzi Yılmaz Sokak'ta önemli bir yol ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Mithatpaşa Caddesi, Yıldırım Kemal Caddesi ve Sahilevleri Gürler Caddesi'nin asfalt çalışmasını tamamladık. Yakın zamanda tamamlayacağımız asfalt ihalemizle birlikte kentimizin sokaklarını yenilemeyi sürdüreceğiz. Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Dr. Ergün Demir parklarımızı hizmete sunduk. Su krizine karşı kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçtik. Elektrikli araç şarj istasyonlarımızla İzmir'de öncü olduk. Tüm zorlu şartlara rağmen kentimize hizmet etmekten bir adım geri durmayan Belediye emekçilerimiz başta olmak üzere, tüm bürokratlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Başkan Uzun ayrıca, yüzlerce kadına hukuksal ve psikolojik destek verdiklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, gıda ve kırtasiye yardımı gibi sosyal desteklerde bulunduklarını söyledi.

Narlı Mahalle Muhtarı Neval Demir ise "Erman Başkanımız, göreve geldiği ilk günden beri mahallemizin her sokağında, her sorununda bizzat yanımızda oldu. Yukarıköy Narista Kafemiz hayırlı, uğurlu; birliğimiz daim olsun" dedi.