Narlıdere Belediyesi'nden İbadethanelere Ramazan Bayramı İçin Temizlik - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi'nden İbadethanelere Ramazan Bayramı İçin Temizlik

Narlıdere Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde cami ve cemevlerinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. İlk kez talaşlama yöntemi kullanılarak, halılar titizlikle temizlendi.

26.03.2025 12:13  Güncelleme: 13:06
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için ilçe genelindeki cami ve cemevlerinde temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında, ilk kez talaşlama yöntemi de kullanıldı.

Narlıdere Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe genelindeki cami, cemevi ve ibadethanelerdeki halılar titizlikle yıkandı; pencerelerden mihrap ve minberlere kadar her noktanın tertemiz olması sağlandı. Ramazan Bayramı için hazır hale getirilen camilerin, avluları ve çevresinde de kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı.

İlk kez 'talaşlama' yöntemi kullanıldı

İbadethanelerde yer alan halıların temizliği yapılırken ise ilk kez talaşlama yöntemi de kullanıldı. El, yüz, cilt ve halılara zarar vermeyen kuru sistem talaşlama yöntemiyle halılar, kısa sürede temiz ve kullanıma hazır hale getirildi. Böylece insan trafiğinin yoğun olduğu ibadethanelerde, halıların ıslak kalmasının da önüne geçildi.

"Büyük bir özen gösterdik"

Narlıderelilerin Ramazan Bayramı'nda ibadetlerini gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda yapabilmesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Bayramın ruhuna uygun olarak, ibadethanelerimizde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Komşularımızın sağlıklı, rahat ve temiz bir ortamda bayram namazını kılabilmesi için büyük bir özen gösterdik. Dayanışmanın ve paylaşmanın önemini en çok hissettiğimiz bu günlerin birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi'nden İbadethanelere Ramazan Bayramı İçin Temizlik - Son Dakika

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