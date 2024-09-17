Narlıdere Belediyesi'nden Spor Kursları Başlıyor

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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi'nin spor kursları başlıyor. Narlıderelileri sporla buluşturma hedefiyle düzenlenen kurslar, bu dönem voleybol, basketbol ve aerobikten kategorilerinden oluşuyor.

Narlıdere Belediyesi'nin Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme Kursları başlıyor. Narlıderelileri sporla buluşturma hedefiyle düzenlenen kurslar bu dönem voleybol, basketbol ve aerobikten oluşuyor. Deneyimli antrenörler tarafından verilecek spor kurslarında; voleybol ve basketbol 6-14 yaş arası çocukları, aerobik kursu ise yetişkinleri kapsıyor.

Haftada 2 gün ayda 8 saat olarak planlanan spor kursları, ekim ayının ilk haftası başlayacak. Kurslar, Narlıdere Belediyesi Oramiral Güven Erkaya Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kurslara 30 Eylül 2024 tarihine kadar kayıt yapılabilecek.

"Narlıdere'yi spor dostu bir kent yapacağız"

Kurslara yoğun talep olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her daim spora ve sporcuya verdiği önemden söz etmiştir. Ata'mızın, 'Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır' sözünü şiar ediniyor ve vatandaşlarımızı sporla buluşturuyoruz. Söz verdiğimiz gibi Narlıdere'yi spor dostu bir kent yapacağız" dedi.