Narlıdere Belediyesi Üstyapı Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi Üstyapı Çalışmalarını Hızlandırdı

Narlıdere Belediyesi Üstyapı Çalışmalarını Hızlandırdı

Narlıdere Belediyesi, havanın ısınması ile birlikte ilçede üstyapı, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında asfalt bakım ve onarımından, kilitli parke yol ve kaldırım yapımına, park ve sosyal alanlarda düzenleme ve yenileme faaliyetlerine kadar pek çok işlem titizlikle yürütülüyor.

10.05.2024 10:57  Güncelleme: 11:15
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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, havanın ısınması ile birlikte ilçede üstyapı, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Erman Uzun, "Komşularımızın istek ve beklentilerine cevap veren, etkinliği ve verimliliği hakim kılan bir anlayışla ilçemizin dört bir yanında çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında asfalt bakım ve onarımından, kilitli parke yol ve kaldırım yapımına, park ve sosyal alanlarda düzenleme ve yenileme faaliyetlerine kadar pek çok işlem titizlikle yürütülüyor.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞ MEMNUNİYETİ"

'Daha Yaşanabilir Bir Narlıdere' hedefiyle her zaman sahada olacaklarını belirten Başkan Uzun, "İlçemizdeki yaşam kalitesi, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması her zaman önceliklerimiz arasında yer alacak. Komşularımızın istek ve beklentilerine cevap veren, etkinliği ve verimliliği hakim kılan bir anlayışla ilçemizin dört bir yanında çalışmaya devam edeceğiz. Hızlı ve doğru planlama yaparak, belediyemizin imkanlarını seferber ederek ve kaynaklarımızı daha faydalı kullanarak Narlıdere'mizi daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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