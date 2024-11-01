Narlıdere Belediyesi ve Litvanya'nın Trakai Belediyesi'nden İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narlıdere Belediyesi ve Litvanya'nın Trakai Belediyesi'nden İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin İş Birliği

Narlıdere Belediyesi, Litvanya'nın Trakai İlçe Belediyesi ile birlikte iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla bir mutabakat imzaladı. İş birliği, yeşil ve akıllı şehirler geliştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak ve döngüsel ekonomiyi teşvik etmek hedeflerini içeriyor.

01.11.2024 18:18  Güncelleme: 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi ve Litvanya'nın Trakai İlçe Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele alanında iş birliği yapılmasını içeren mutabakat imzaladı.

Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği'nin Türkiye ve Litvanya İş Birliği Projesi çatısı altında gerçekleştirdiği projeye Narlıdere Belediyesi de dahil oldu. Narlıdere Belediyesi ile Litvanya'nın Trakai İlçe Belediyesi; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) uygulanması, Yeşil ve Akıllı Şehirler geliştirme inovasyonları konusunda iş birliği yapılması hususunda mutabakat imzaladı. Söz konusu mutabakat doğrultusunda Narlıdere Belediyesi ve Trakai Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele alanında ortak çalışmalar yapacak.

Hangi çalışmalar yapılacak?

Narlıdere Belediyesi ile Trakai Belediyesi'nin imzaladığı mutabakatın amaçları arasında; Narlıdere ve Trakai şehirlerinin projelerde iş birliği yaparak yeşil ve yenilikçi çözümler geliştirme kapasitelerini güçlendirmesi, atık yönetimi, binalar, yeşil enerji ve yeşil dönüşüm konularında yerel düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, döngüsel ekonominin teşvik edilmesi gibi konular yer alıyor. Mutabakat doğrultusunda Narlıdere Belediyesi ve Trakai Belediyesi; Türkiye ve Litvanya'daki kamu kurumları, bilim ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirme, iş birliği programları ve projeleri için yeşil ve yenilikçi öneriler sunma, yeşil ve akıllı şehirler geliştirme alanında uygulamaları paylaşma, ortak proje teklifleri geliştirme ve ortak projelere katılma hususlarında çalışmalar hayata geçirecek.

"Güçlü bir adım daha attık"

İklim değişikliğinin dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artmasının önemli olduğunu vurguladı. Litvanya'nın Trakai Belediyesi ile imzaladıkları mutabakat doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele konusunda güçlü bir adım daha attıklarını kaydetti. Narlıdere Belediyesi'nin yakın zamanda MLGP4Climate Platformu'na katılıp 'Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attığını ve iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılıklarını ortaya koyduğunu hatırlatan Başkan Erman Uzun, "Sürdürülebilirlik ve dirençlilik bizim en çok üzerinde durduğumuz konular… Bugünümüzü ve geleceğimizi korumamız lazım. Bu alandaki çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Narlıdere, Litvanya, Politika, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi ve Litvanya'nın Trakai Belediyesi'nden İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Narlıdere Belediyesi ve Litvanya'nın Trakai Belediyesi'nden İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.