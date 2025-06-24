Narlıdere\'de Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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