Narlıdere'de Oyun Parkı Zeminleri Yenileniyor - Son Dakika
Narlıdere'de Oyun Parkı Zeminleri Yenileniyor

04.05.2026 12:28  Güncelleme: 12:49
(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, ilçedeki parkları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için oyun alanlarındaki kauçuk zeminleri yeniliyor. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Yeni zeminlerimiz, hem minik kardeşlerimizin güvenliğini ve oyun özgürlüğünü artıracak hem de darbe emici özelliğiyle yaralanma riskini en aza indirecek" dedi.

Narlıdere Belediyesi, çocukların güvenle oynayabildiği parklar için oyun gruplarının yer aldığı alanların zeminlerini yeniliyor. Çocuk oyun alanlarında yaralanma riskini en aza indiren dökme kauçuk zemin uygulamasına geçen belediye, çocukların parklardan daha güvenli ve konforlu bir şekilde faydalanmasını hedefliyor.

Darbe emici özelliği sayesinde düşme ve çarpmalara karşı koruma sağlayan dökme kauçuk zeminler, aynı zamanda hijyenik ve dayanıklı yapısıyla da dikkati çekiyor. Toz oluşturmayan ve dört mevsim kullanım imkanı sunan uygulama, parkların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Boyama işlemleri ile de parklara estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Asım Bezirci Parkı, Atatürk Mahalle Muhtarlığı Parkı ve Bahriye Üçok Parkındaki yenileme çalışmaları tamamlayan ekipler, ihtiyaç sırasına göre mevcut parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

"Narlıdere'mizde adımlar daha güvenli olacak"

Uzun, zamanla yıpranan kauçuk zeminleri yenilemeye başladıklarını belirterek, "Minik kardeşlerimizin özgürce koşup oynayabildiği, ailelerimizin de çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götürebildiği alanlar oluşturmak için oyun parklarımızın zeminlerini darbe emici, yaralanma riskini en aza indiren dökme kauçukla yeniliyoruz. Yeni zeminlerimiz, hem minik kardeşlerimizin güvenliğini ve oyun özgürlüğünü artıracak hem de darbe emici özelliğiyle yaralanma riskini en aza indirecek. Narlıdere'mizde adımlar daha güvenli, oyunlar çok daha keyifli olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
