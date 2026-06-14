Narlıdere'de Tekne Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde su alan teknedeki 6 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Yeni Kale açıklarında "Grande Turco" isimli tekne, dümeni yönlendiren ve dümen şaftına bağlı olan mekanik kolun (yekesinin) kırılması üzerine su almaya başladı.

Kaptanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 2 deniz polisi botu yönlendirildi.

Tekneye güvenli şekilde yanaşan ekipler, 6 yolcuyu tahliye ederek İzmir Marina'ya getirdi.

Kaptan ve bir mürettebat ise limana yanaştırılması için teknede kalarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.