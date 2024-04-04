NASA'nın Curiosity Gezgini, Mars'ta Gediz Vallis'i keşfetmeye başladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Curiosity (Merak) Mars Gezgini, kurumuş bir nehir olduğu değerlendirilen Gediz Vallis'i keşfetmeye başladı.
Space.com'un haberine göre, Curiosity Gezgini, bazı bilim insanlarınca eski bir nehrin kurumuş yatağı olduğu düşünülen, Sharp Dağı'nın içinden kıvrılarak geçen Gediz Vallis üzerinde ilerlemeye başladı.
Curiosity Gezgini, söz konusu dolambaçlı ve kayalarla dolu kanalı takip ederken bilim insanları, bu Mars coğrafi yer şeklinin başlangıçta nasıl olduğunu anlamalarına yardımcı olacak.
Gezgin, 2014'ten bu yana, indiği yer olan Gale Krateri'nin 5 kilometre üzerinde yükselen Sharp Dağı'nın eteklerine tırmanmaya devam ediyor.
Bilim insanları, milyarlarca yıl önce, Mars'ın geri kalanı gibi bu dağın da bugünkünden çok daha nemli olduğunu düşünüyor.
Mars kurudukça rüzgar ve arta kalan suyun, dağı aşındırarak Curiosity'nin bugün görebildiği katmanlara ayırdığını değerlendiren bilim insanları, Mars doğasının bu kuruma süreci boyunca Gedis Vallis kanalını yamaç şeklinde oyduğunu belirtiyor.
Gediz Vallis, rüzgar veya heyelan kadar suyun etkisiyle de oluşmuş olabilir
Araştırmacılar, Gediz Vallis'in rüzgarın etkisiyle oluşmasının da mümkün olduğunu belirtiyor ancak kanalın kenarlarının beklenenden daha dik oluşunun, dağın üst kısımlarından gelen olası heyelanlar sonucunda kanalın kenarlarının kaya parçalarıyla dolmuş olmasından kaynaklanabileceğini veya daha da ilginci, söz konusu Mars yer şeklinin, sıvı haldeki suyun akışıyla da oluşmuş olabileceğini düşündürdüğü kaydediliyor.
NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı, Curiosity Projesi bilim insanı Ashwin Vasavada, yaptığı açıklamada, "Eğer kanal ya da kaya yığını sıvı haldeki suyla oluşmuşsa bu çok ilginç olur. Bu, Sharp Dağı'nın öyküsünün oldukça geç bir döneminde, uzun bir kuraklık dönemi sonrasında, büyük miktarda suyun geri geldiği anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Başlangıçta iki yıllık bir görev için planlanan ancak şu anda 12 yıldan fazla süredir araştırmalara devam eden Curiosity, Kızıl Gezegen'de olası hayata dair yeni bulgular elde etmek amacıyla Mars yüzeyini taramaya devam ediyor.
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