NASA'nın James Webb Uzay Teleskobuyla Süper Jüpiter'in Fotoğrafı Çekildi - Son Dakika
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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobuyla Süper Jüpiter'in Fotoğrafı Çekildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan Süper Jüpiter adlı öte gezegenin fotoğrafını çekti. Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü araştırmacıları, JWST ile çekilen fotoğrafı inceleyerek, bu dev öte gezegenin en soğuk öte gezegenlerden biri olduğunu belirtti. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

24.07.2024 20:33
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobuyla (JWST) Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta "Süper Jüpiter" diye nitelendirilen öte gezegenin fotoğrafının çekildiği bildirildi.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsünden araştırmacılar, JWST ile fotoğrafı çekilen, Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki dev öte gezegeni inceledi.

Araştırmacılar, kütlesi Jüpiter'den birkaç kat fazla olan "Epsilon Indi Ab" adlı öte gezegenin, "bu zamana kadar doğrudan fotoğrafı çekilen en soğuk öte gezegenlerden biri" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Elisabeth Matthews, Güneş'e benzeyen "Epsilon Indi A" adlı K tipi yıldızın yörüngesindeki öte gezegenin, gezegenlerden en çok Jüpiter'e benzediğini fakat Jüpiter'den daha büyük olduğunu belirtti.

Matthews, sıcaklığı tahminen 2 santigrat derece olan, "Süper Jüpiter" diye nitelendirilen Epsilon Indi AB gibi soğuk gezegenlerin daha zor tespit edildiğine vurgu yaptı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NASA'nın James Webb Uzay Teleskobuyla Süper Jüpiter'in Fotoğrafı Çekildi - Son Dakika

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