NASA\'nın Mars\'ta Gizemli Kayaç Küreleri Keşfi

NASA'nın 'Perseverance' aracı, Mars yüzeyinde gizemli yuvarlak kayaç küreler keşfetti.

5 Temmuz 2025'te, Mars görevinin 1555'inci gününde 'Perseverance'ın robot kolundaki 'Watson' kamerası, 'Rowsell Hill' adı verilen bölgede sferüller (küresel taşçıklar) görüntüledi. Daha önce 'Opportunity' aracının 2000'lerde keşfettiği hematit içerikli 'yaban mersini' benzeri oluşumlardan farklı olarak, bu yeni kürelerin bazaltik yapıda olduğu ve yüksek ısıyla oluştuğu düşünülüyor.

NASA bilim insanları, bu kürelerin ya volkanik lavların hızla soğumasıyla ya da gök taşı çarpmaları sonucu oluşan erimiş materyalin havada donarak yere düşmesiyle meydana geldiğini değerlendiriyor. 'Perseverance' daha önce 'Hare Bay' adlı noktada benzer bir oluşumu delerek örnek topladı. Ardından 'Witch Hazel Hill' çevresindeki gevşek küre yapılarına odaklandı. Bazı kürelerin kaya katmanlarından zamanla ayrılıp yüzeye ulaştığı düşünülüyor. 'SuperCam' ve 'PIXL' gibi araçlar, bu yapıların kimyasal içeriğini inceledi.

Araştırmanın başyazarı Andrew Shumway, sferüllerin oluşum sürecini anlamanın Mars'ın jeolojik tarihi için kritik olduğunu belirtti. Eğer bir gök taşı çarpmasıyla oluşmuşlarsa, bu Mars'ın erken dönemlerindeki kozmik çarpışmalara dair bilgi verebilir. Eğer bir volkanik patlama sonucu oluşmuşlarsa, Mars'ın volkanik geçmişi hakkında ipuçları taşıyor olabilirler.

Bilim insanları, NASA'nın bu keşfinin, Mars'ın hala çözülememiş dinamik geçmişine dair yeni kapılar aralayabileceğini belirtti.