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NASA'nın Parker Solar Probe'u Güneş'e en yakın konuma ulaşacak - Son Dakika
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NASA'nın Parker Solar Probe'u Güneş'e en yakın konuma ulaşacak

NASA tarafından geliştirilen Parker Solar Probe, Aralık 2024'te en hızlı hareket eden araç rekorunu tekrar kırarak Güneş'e en yakın konumuna ulaşacak. Parker, Güneş'in ışık küresine 6,16 milyon kilometre mesafede saatte yaklaşık 700 kilometre hızla seyredecek ve böylelikle Güneş'e en çok yaklaşan ve en hızlı hareket eden insan yapımı araç olacak. Parker Projesi'nde çalışan bilim insanları, Parker'ın Güneş rüzgarları ve radyasyona ilişkin toplayacağı bilgilerin önemine dikkat çekiyor ve bu misyonu insanlık için Ay'a inişe eş değer bir başarı olarak nitelendiriyor.

NASA\'nın Parker Solar Probe\'u Güneş\'e en yakın konuma ulaşacak
30.12.2023 - 12:49,
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından " Güneş'e dokunmak" için geliştirilen "Parker Solar Probe", Aralık 2024'te en hızlı hareket eden araç rekorunu tekrar kıracak ve Güneş'e en yakın konumuna ulaşacak.

BBC'nin haberine göre, Parker keşif aracı, Güneş'in ışık küresine 6,16 milyon kilometre mesafede saatte yaklaşık 700 kilometre hızla seyredecek.

New York ile Londra arasındaki kuş uçuşu mesafeyi yaklaşık 7 saniyede aşacak hıza ulaşması beklenen Parker, böylelikle Güneş'e en çok yaklaşan ve en hızlı hareket eden insan yapımı araç olacak.

Keşif aracının Güneş'e en yakın olduğu konumda, Parker'ın dış ön cephesindeki kalkanların sıcaklığının 1400 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Parker Projesi'nde çalışan bilim insanlarından Nour Raouafi, Ay yüzeyindeki misyonların sürekliliği için Parker'ın Güneş rüzgarları ve radyasyona ilişkin toplayacağı bilgilerin önemine işaret etti.

Raouafi, "Neredeyse bir yıldızın üzerine iniş yapmak" olarak tanımladığı misyonun, insanlık için 1969'da Ay'a inişe eş değer bir başarı olacağını kaydetti.

Parker, 27 Eylül'de Güneş'e 7,26 milyon kilometre yaklaştığı 17'nci yakın seyri sırasında, saatte 635 kilometre hızla hareket ederek insan yapımı en hızlı nesne unvanını elde etmişti.

Güneş rüzgarlarının kaynağı, manyetik alanı ve plazma dinamikleri hakkında bilgi toplaması hedeflenen Parker, Ağustos 2018'de fırlatılmıştı.

Kaynak: AA
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