NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uçuş testine hazırlanıyor

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LOS ANGELES, 1 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing, Pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi fırlatmaya hazırlanıyor.

Görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Boeing'e ait Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uzay uçuşu olacak.

Uzay aracının 6 Mayıs Pazartesi günü Doğu saatiyle 10.34'te United Launch Alliance Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılması planlanıyor.

Uçuş testi, Starliner uzay aracını ve alt sistemlerini test etmek üzere NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı yaklaşık bir haftalığına uzay üssüne taşıyacak. NASA daha sonra Ticari Mürettebat Programı'nın yörüngedeki laboratuvarına yönelik dönüşümlü görevler için söz konusu taşıma sistemini ruhsatlandıracak.

Starliner'ın 8 Mayıs Çarşamba günü Doğu Saatiyle 12.48'de uzay istasyonunun Harmony modülünün ön kapısına kenetlenmesi planlanıyor.