NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uçuş testine hazırlanıyor - Son Dakika
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NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uçuş testine hazırlanıyor

NASA ve Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi için Starliner uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor. Uçuş testi, Starliner uzay aracının ve alt sistemlerinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek ve NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı uzay üssüne taşıyacak. Starliner, 8 Mayıs'ta uzay istasyonunun Harmony modülünün ön kapısına kenetlenmesi planlanıyor.

01.05.2024 12:05
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LOS ANGELES, 1 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing, Pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatlı bir uçuş testi görevi fırlatmaya hazırlanıyor.

Görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Boeing'e ait Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uzay uçuşu olacak.

Uzay aracının 6 Mayıs Pazartesi günü Doğu saatiyle 10.34'te United Launch Alliance Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılması planlanıyor.

Uçuş testi, Starliner uzay aracını ve alt sistemlerini test etmek üzere NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı yaklaşık bir haftalığına uzay üssüne taşıyacak. NASA daha sonra Ticari Mürettebat Programı'nın yörüngedeki laboratuvarına yönelik dönüşümlü görevler için söz konusu taşıma sistemini ruhsatlandıracak.

Starliner'ın 8 Mayıs Çarşamba günü Doğu Saatiyle 12.48'de uzay istasyonunun Harmony modülünün ön kapısına kenetlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Boeing, NASA, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uçuş testine hazırlanıyor - Son Dakika

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