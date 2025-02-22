NASA ve SpaceX'ten İki Yeni Uzay Görevi

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LOS ANGELES, 22 Şubat (Xinhua) -- NASA ve SpaceX, iki yeni görevi tek bir roketle fırlatmayı planlıyor. Biri 450 milyondan fazla galaksiyi inceleyecek, diğeriyse Güneş'in koronasını gözlemleyecek uzay görevlerinin en erken 28 Şubat Cuma günü fırlatılması bekleniyor.

NASA'dan cuma günü yapılan açıklamaya göre açılımı Evrenin Tarihi için Spektro-Işık Ölçer, Yeniden İyonlaşma Dönemi ve Buz Gezgini olan SPHEREx görevi, büyük patlamanın ilk saniyesinde neler olduğuna ilişkin daha fazla bilgi toplayacak ve Samanyolu Galaksisi'nde yaşamın temel bileşenlerini araştıracak.

Yaklaşık küçük bir araba büyüklüğünde olan SPHEREx, Dünya'nın etrafında kutup yörüngesine girerek bir kürenin içini tarar gibi her yönünden görüntüler alarak tüm gökyüzünün 3 boyutlu haritasını oluşturacak.

Açılımı Korona ve Heliosferi Birleştirecek Polarimetre olan PUNCH görevi ise Güneş rüzgarına dönüşürken Güneş koronasını gözlemleyecek.

NASA'nın verdiği bilgilere göre alçak Dünya yörüngesindeki dört küçük uydudan oluşan PUNCH görevi, Güneş'in koronasında kütle ve enerjinin nasıl Güneş rüzgarına dönüştüğünü belirlemek için küresel ve 3 boyutlu gözlemler yapacak.