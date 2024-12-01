Nasıroğlu, Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Nasıroğlu, Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Nasıroğlu, Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Bayındır ve Pazaryeri'nde aileleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

01.12.2024 22:46
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bayındır ve Pazaryeri mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile ilk olarak Bayındır Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesinin evini ziyaret etti.

Aile fertleri ile bir süre görüşen Nasıroğlu, daha sonra Pazaryeri Mahallesi'nde ikamet eden Aslan ailesinin evine konuk oldu.

Nasıroğlu, çocuklarında kas hastalığı bulunan ailelerle de görüşerek, iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlerle iletişime geçti.

Ziyaretten memnuniyet duyan aileler, Nasıroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nasıroğlu, Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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