Nasrallah: Misilleme İsrail'in teyakkuzda olması nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nasrallah: Misilleme İsrail'in teyakkuzda olması nedeniyle ertelendi

Nasrallah: Misilleme İsrail\'in teyakkuzda olması nedeniyle ertelendi

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Fuad Şükür suikastına misillemenin İsrail'in teyakkuzda olması nedeniyle ertelendiğini söyledi. Nasrallah, İsrail'e düzenlenen saldırıyı 'Erbain operasyonu' olarak adlandırdı ve İsrail'in gerilimi tırmandırdığını belirtti. Misilleme için beklemelerinin bir diğer sebebi ise Gazze'de ateşkes müzakerelerine şans tanımak olduğunu ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürdüğünü dile getirdi.

25.08.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hareketin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misillemenin, İsrail ile ABD'nin teyakkuzda olması göz önüne alınarak ertelendiğini söyledi.

Nasrallah, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, Şükür suikastına misilleme olarak bu sabah İsrail'e düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Erbain etkinlikleriyle aynı zamana denk geldiği için söz konusu saldırıyı "Erbain operasyonu" olarak adlandırdıklarını belirten Nasrallah, İsrail'in Dahiye'ye saldırıp Şükür'ü öldürerek bütün kırmızı çizgileri aştığını ve tırmanan gerilimin sebebinin de Tel Aviv yönetimi olduğunu ifade etti.

Misilleme için neden bu kadar beklediklerini açıklayan Nasrallah, "ABD ile İsrail'in teyakkuzda olduğu bir dönemde karşılık vermede acele etmek başarısızlık anlamına gelebilirdi. İstişare etmek için de vakte ihtiyacımız vardı. Direniş ekseni olarak tek tek mi yoksa birlikte hareket ederek mi karşılık verileceğinin belirlenmesi gerekiyordu. Yapılan istişare sonucu İsrail'e münferit bir şekilde karşılık vermeye karar verdik. Direniş eksenindeki diğer tarafların her biri ne zaman misillemede bulunacağına kendisi karar verecek." dedi.

Nasrallah, misillemeyi ertelemelerinin bir diğer sebebinin ise Gazze'de ateşkes müzakerelerine şans tanımak olduğunu ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler için yeni şartlar öne sürdüğünü dile getirdi.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin de bilgi veren Nasrallah, şunları söyledi:

"Başlangıçta İsrail'e verilecek karşılıkla ilgili bazı kriterler belirledik. Bunlardan birisi hedefin sivil değil askeri olması ve Şükür suikastıyla bağlantısı olmasıydı. Hedefin, İsrail içlerinde ve Tel Aviv'e yakın olmasına karar verdik. Şükür suikastıyla bağlantılı oldukları için askeri istihbarat merkezlerini ve İsrail Hava Kuvvetlerini hedef almaya özen gösterdik. Bugünkü saldırıda öncelikli hedefimiz İsrail'in Glilot askeri üssüydü. Glilot askeri üssü Lübnan'a 110 kilometre, Tel Aviv'e ise 1500 metre uzaklıktaydı. Bu üste, dinleme ve casuslukla ilgilenen 8200 birimi bulunuyor. İsrail'in kuzeyine ve işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava araçlarının hava sahasına girişini temin etmek için 300 katyuşa füzesi fırlattık. Demir Kubbeyi meşgul etmek için bu kadar füze yeterliydi."

Katyuşa füzelerinden sonra İHA'ları devreye soktuklarını anlatan Nasrallah, ilk defa Beka bölgesinden de İHA fırlatıldığını ve buradan fırlatılan tüm İHA'ların belirlenen hedeflere ulaştığını ifade etti.

İsrail, yalanlarla dolu bir hikaye uydurdu

İHA'lardan pek çoğunun hedefine ulaştığını ancak İsrail'in bunu gizlediğini belirten Nasrallah, "İsrail, stratejik füzelerimizi etkisiz hale getirdiğini söyleyerek yalan söyledi. Oysa ki biz 'operasyonda' balistik füze kullanmadık ama gelecekte ya da yakın zamanda kullanabiliriz." dedi.

İsrail'in güçsüzlüğünden ötürü yalana başvurduğunu ve düzenlenen misillemeyle ilgili yalanlarla dolu bir hikaye uydurduğunu iddia eden Nasrallah, şunları kaydetti:

"Bir süre önce vadileri tüm balistik füzelerden temizledik. İsrail bugün boş vadileri vurdu. İsrail'in, Tel Aviv'i vurmaya hazır balistik füzeleri vurduğunu söylemesi yalandan ibarettir. İHA fırlatma platformları zarar görmedi ve füze rampaları da füzelerini fırlattı."

Nasrallah, "İsrail, direniş güçlerinin harekete geçtiğini hissetti ve misillemeden yarım saat önce Lübnan'a saldırmaya başladı. Bu bir ön alıcı saldırı değildi ve direnişe etki etmedi. Biz yalanlarla dolu bir İsrail anlatısıyla ve bir istihbarat zaafıyla karşı karşıyayız. İsrailli yetkililerin bahsettiği 'büyük askeri başarı' yalandır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasrallah: Misilleme İsrail'in teyakkuzda olması nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:21:33. #1.11#
SON DAKİKA: Nasrallah: Misilleme İsrail'in teyakkuzda olması nedeniyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement