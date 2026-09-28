National Arab Orchestra, AKM'de Filistinli sanatçı Nai Barghouti'ye eşlik etti - Son Dakika
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National Arab Orchestra, AKM'de Filistinli sanatçı Nai Barghouti'ye eşlik etti

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National Arab Orchestra, AKM\'de Filistinli sanatçı Nai Barghouti\'ye eşlik etti
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde National Arab Orchestra, AKM'de konser verdi. Filistinli sanatçı Nai Barghouti'ye eşlik eden orkestra, bugün 20.30'da yeniden sahnede olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul rotasında Doğu ve Batı müziğini harmanlayan National Arab Orchestra, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Müzik Direktörü Michael Ibrahim yönetimindeki orkestra, konserde uluslararası üne sahip ödüllü Filistinli sanatçı Nai Barghouti'ye eşlik etti.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 26 Eylül'de de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda konser veren topluluk, İstanbul programında "Yuma Mwel al Hawa" ve "Lama Bada Yatathana"nına arasında olduğu pek çok parça seslendirdi.

Şef İbrahim, sahnede yaptığı konuşmada, Türk ve Arap kültürünün birbirine benzediğini, bu iki toplumun birbirine bağlı olduğunu belirterek, bu durumun sanat aracılığıyla net bir şekilde görülebileceğini söyledi.

Türkiye'deki dinleyicilerden hakiki bir sıcaklık hissettiklerini dile getiren İbrahim, şunları kaydetti:

"Burada olmak büyük bir ayrıcalık ve onur. Türkiye'de harika deneyimler yaşadık. Vaktimizin tadını gerçekten çok çıkardık, burada sizleri bir aile gibi hissettik. Sizlerle yemeği, kültürü paylaştık ve bu National Arab Orchestra'nın müzik aracılığıyla köprüler kurma misyonunun da bir parçası."

Nai Barghouti ise "Burada, güzel İstanbul'da bulunmaktan ve arkadaşım Michael İbrahim'in yönetimindeki harika National Arab Orchestra'sı ile bu sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum." dedi.

"Lama Bada Yatathana" parçasını özgür Filistin halkına ithaf ederek söyleyen Barghouti'ye dinleyiciler de "Free Palestine" sloganı atarak eşlik etti.

Yoğun ilginin olduğu konserde, Orta Doğu'dan gelen birçok dinleyici de yer aldı.

National Arab Orchestra, bugün de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda saat 20.30'da yeniden dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA
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